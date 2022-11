PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 09/11/2022

Abrimos o programa coa actualidade da xornada marcada polo falecemento de Benito González, o traballador ferido grave no incendio de Pontesa, e conversamos co portavoz municipal do PP en Pontevedra, Rafa Domínguez. Abrimos tempo de entrevista co director do espectáculo "Inventio", o mago Martín Varela, e con Montse Fajardo desde o departamento de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra. Completamos o programa con Iria Figueroa no espazo que dedicamos á orientación emocional.