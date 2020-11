Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra 05/11/2020

Abrimos o programa coa actualidade da xornada centrada nas reaccións dos alcaldes e alcaldesas das diferentes comarcas pontevedresas ante as novas restricións decretadas pola Xunta. Buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras horas e estamos alén do mar co músico Óscar Ibañez para homenaxear a Ricardo Portela no centenario do seu nacemento. Ademais, tomamos a última e marchamos con Natalia Orbán, axente inmobiliaria e impulsora de "Yo compro en el comercio de Pontevedra".