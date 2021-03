Más de Uno Pontevedra 05/03/2021

Pechamos a semana con anuncio de apertura perimetral pola reducción de casos de Covid19. Medida que se aplicará a partir do luns. Namentras, abordamos a polémica suscitada polas declaracións do líder do PP tras comparar a Pontevedra con Ferrol pola posible saída de Ence da comarca. Falamos co alcalde da cidade departamental Ángel Mato. Fora da política, paseamos pola Vía Verde de O Salnés e conversamos con Montse Fajardo, xornalista especializada en Memoria Histórica que participa no foro ‘As Mulleres que Opinan son Perigosas’