Más de Uno Pontevedra 03/02/2021

Comezamos coa actualidade do día, en conexión coa rolda de prensa do Comité Clínico e conversando coa conselleira do Mar, Rosa Quintana. Na segunda parte do programa visítanos o músico pontevedrés Óscar Ibáñez, e abrimos tempo de entrevista co vicepresidente da Deputación de Pontevedra, César Mosquera. Ademais, como cada mércores, botamos "o peche" coa voz de Carmen Quinteiro: unha pequena historia escondida entre as páxinas dun libro.