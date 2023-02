PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 01/02/2023

Abrimos o programa coa actualidade da xornada, buscando a información do tempo e citándonos coa avogada fiscalista María Cobián para coñecer as novidades deste 2023. Abrimos tempo de entrevista co candidato do PSdG á alcaldía de Poio, Gregorio Agís. Ademais, completamos o programa con Iria Figueroa no espazo que dedicamos á orientación emocional. Noticias de Pontevedra con Juan de Sola El gobierno local de Pontevedra confirmó la decisión de contratar a un detective privado, en 2012, para llevar a cabo labores de seguimiento de un trabajador de los servicios municipales con una prolongada baja laboral. Además, cerraremos este año 2023 con el renacimiento de la actividad en la Casa Consistorial. Según las previsiones del gobierno, tras el verano, este equipamiento municipal podría estar operativo. Por otro lado, paro biológico en el sector del libre marisqueo de la Ría de Arousa, desde este miércoles y hasta mayo. Profesionales relacionados con este sector podrán acogerse a partir de hoy a la paralización temporal subvencionada por la conselleria do Mar de la Xunta.