Viticultura

Todo preparado para el inicio de la vendimia en la DO Rías Baixas

El sector mantiene unas elevadas expectativas ante los resultados finales de esta campaña. Agustín Lago, técnico de la Denominación Orixe Rías Baixas, coincide con esta visión porque las condiciones son favorables para que se pueda alcanzar el objetivo de los 50 millones de kilos de uva recolectada.

Juan de Sola

Pontevedra |

El objetivo de la mejorar la calidad y aumentar la cantidad de kilos de uva preside el inicio de la vendimia la DO Rías Baixas. No restan semanas sino días para el arranque de una nueva campaña, pese a que algunas bodegas ya han decidido adelantar la recogida de la uva.

Todo apunta a la primera semana del mes de septiembre, aunque la previsión de lluvias hace dudar al sector y divide a los viticultores sobre la fecha más adecuada. Se trata del último tramo de la cosecha de uva albariña en la Denominación de Orixe Rías Baixas.

Las sensaciones son buenas a pesar de que las condiciones meteorológicas han estado marcadas por las altas temperaturas y una falta acusada de precipitaciones durante las últimas semanas del verano. Al margen de estos factores, las estimaciones apuntan a que se podrían llegar a recolectar 50 millones de kilos de uvas; aunque, de momento, nada está cerrado.

(Escucha la entrevista completa con Agustín Lago, director técnico de la DO Rías Baixas)

