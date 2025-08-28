Todo preparado para el inicio de la vendimia en la DO Rías Baixas

El objetivo de la mejorar la calidad y aumentar la cantidad de kilos de uva preside el inicio de la vendimia la DO Rías Baixas. No restan semanas sino días para el arranque de una nueva campaña, pese a que algunas bodegas ya han decidido adelantar la recogida de la uva.

Todo apunta a la primera semana del mes de septiembre, aunque la previsión de lluvias hace dudar al sector y divide a los viticultores sobre la fecha más adecuada. Se trata del último tramo de la cosecha de uva albariña en la Denominación de Orixe Rías Baixas.

Las sensaciones son buenas a pesar de que las condiciones meteorológicas han estado marcadas por las altas temperaturas y una falta acusada de precipitaciones durante las últimas semanas del verano. Al margen de estos factores, las estimaciones apuntan a que se podrían llegar a recolectar 50 millones de kilos de uvas; aunque, de momento, nada está cerrado.

(Escucha la entrevista completa con Agustín Lago, director técnico de la DO Rías Baixas)