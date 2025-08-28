Rumbo a la primera categoría del fútbol sala femenino en España

El Club Bembrive fútbol sala femenino arranca la temporada 2025-2026 con la ilusión de lograr el ansiado ascenso a la Liga Iberdrola, tras quedarse a las puertas en las dos últimas campañas. Para ello, el equipo vigués ha realizado seis incorporaciones estratégicas, entre ellas la colombiana Jessica Jineth Motato Moreno “Café”, considerada el fichaje estrella del proyecto.

La dirección deportiva ha trabajado en construir una plantilla con mayor profundidad y experiencia, con el objetivo de afrontar con garantías el play-off final de ascenso, donde el equipo ha tropezado en las últimas dos temporadas.

Además de “Café”, el club ha recuperado a jugadoras clave como Lucía González, Lucía Osorio y Jessi Lores, que regresan al equipo para aportar liderazgo y calidad en momentos decisivos. La plantilla se completa con jóvenes promesas y jugadoras con experiencia en competiciones nacionales, lo que convierte al Bembrive FS en uno de los favoritos del Grupo 1 de la Segunda División femenina.

Sin embargo, el camino no se antoja fácil. El equipo deberá enfrentarse a rivales de comunidades tan diversas como Canarias, Baleares, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Extremadura, lo que ha disparado los costes de desplazamiento del club. Toda una hipoteca económica que se espera tenga un retorno llamado ascenso.

(Escucha la entrevista completa con Gael Alessandro Madarnas, entrenador del Bembrive Fútbol Sala)