Rafa Domínguez: "Le pido a Lores que se ponga a trabajar por los pontevedreses y deje de tirar el dinero"

El actual estado de diversos proyectos previstos en la capital, como el grastroespazo de la plaza de abastos, el coche de punto o la planta de compostaje, no acaba de convencer al principal grupo de la oposición en la corporación municipal por su falta de eficacia o inejecución.

El presidente y portavoz municipal del PP, acusa al gobierno local, liderado por el alcalde de la capital, Miguel Anxo Fernández Lores, de desidia y falta de atención a compromisos adquiridos, para los que se ha invertido dinero público, sin un retorno beneficioso para la ciudadanía, según entiende Rafa Domínguez.

Exige que los nueve concejales del gobierno se pongan a trabajar e incrementen la calidad de la gestión de las cuestiones que necesita la ciudad. Al margen de los proyectos mencionados, Domínguez también lamentó que el futuro pabellón deportivo de A Parda no sea una realidad después de décadas prometiendo un equipamiento necesario a los clubes deportivos del municipio y comarca.

(Escucha la entrevista íntegra con Rafa Domínguez, presidente y portavoz municipal del PP Pontevedra)