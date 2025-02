Pontenciencia: etoloxía, biodiversidade e a poesía da ciencia

Hoxe coñecemos o traballo científico de Adolfo Cordero Rivera, catedrático de Ecoloxía da Universidade de Vigo, especializado no estudo do comportamento, biodiversidade e ecoloxía forestal. Pontenciencia é un proxecto da Concellaría de Educación do Concello de Pontevedra que conta coa colaboración da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía – Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Neste enlace directo á nosa web podes volver escoitar a sección no programa "Máis de Un Pontevedra".