PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 18/05/2023

Comezamos o programa coa actualidade da xornada marcada polo sétimo día de campaña electoral e as novidades na misión do Villa de Pitanxo. Buscamos a información metereolóxica e abrimos tempo de entrevista coa concelleira de Cultura de Vilagarcía de Arousa. Ademais, como cada xoves, tomamos a última antes de marchar: Ana Santos e África Rodríguez son hoxe as nosas convidadas