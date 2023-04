ONDA CERO PONTEVEDRA

Más de Uno Pontevedra 17/04/2023

Comezamos o programa coa actualidade da xornada, marcada polo último pleno ordinario deste mandato para a corporación municipal pontevedresa, e conversando co director da Uned Pontevedra, Víctor González. Abrimos tempo de entrevista coa concelleira de Cultura de Pontevedra, Carme Fouces, para coñecer todos os detalles da nova edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil. Ademais, como cada luns, dedicamos tempo ao mundo do motor con Abel Millán e escoitamos novidades musicais na sección "Cántamo... en galego!".