PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 15/06/2023

Abrimos o programa coa actualidade do día e conversando co CIFP A Xunqueira sobre as novidades que propón a Xunta para reformular os grados formativos. Buscamos a información do tempo e, como cada xoves, comentamos a actualidade coa mirada de Rodrigo Cota. Completamos o programa tomando a última antes de marchar: a organizadora de eventos Iria Viñas é hoxe a nosa convidada.