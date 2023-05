PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 15/05/2023

Comezamos o programa coa actualidade da xornada marcada polo cuarto día de campaña electoral e buscando a información metereolóxica. Abrimos tempo de entrevista co alumnado do IES Sánchez Cantón que esta tarde organizan un debate electoral aberto á cidadanía. Ademais, como cada luns, dedicamos tempo ao mundo do motor e escoitamos novidades musicais na sección "Cántamo... en galego!".