PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 12/06/2023

Comezamos o programa coa actualidade do día e buscando a previsión meteorolóxica para as vindeiras horas. Abrimos tempo de entrevista coa concelleira de Xuventude en funcións de Vilagarcía de Arousa, Alba Briones. Ccomo cada luns, falamos do mundo do motor con Abel Millán e completamos o programa escoitando música na nosa sección semanal "Cántamo... en galego!".