PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 10/05/2023

Abrimos o programa coa actualidade da xornada e conversando co concelleiro de Turismo de Rodeiro, Pablo Sobrado. Abrimos tempo de entrevista co candidato socialista á alcaldía de Poio, Gregorio Agís. Ademais, completamos o programa con Iria Figueroa no espazo que dedicamos á orientación emocional.