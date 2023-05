ONDA CERO PONTEVEDRA

Más de Uno Pontevedra 09/05/2023

Abrimos o programa coa actualidade do día e conversando cos concelleiros de Promoción Económica e de Desenvolvemento Sostible de Pontevedra, Yoya Blanco e Iván Puentes. Buscamos a previsión do tempo para as vindeiras horas e, como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal: hoxe a nosa convidada é a directora da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa, Begoña Mesejo. Ademais, completamos o programa co espazo Cronopios en compañía de Mercedes Corbillón.