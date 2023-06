PROGRAMA COMPLET0

Más de Uno Pontevedra 05/06/2023

Comezamos o programa coa actualidade do día e buscando a previsión meteorolóxica para as vindeiras horas. Abrimos tempo de entrevista coa conselleira de Promoción de Emprego e Igualdade, Mª Jesús Lorenzana, e, como cada luns, falamos do mundo do motor con Abel Millán. Ademais, completamos o programa escoitando música na nosa sección semanal "Cántamo... en galego!".