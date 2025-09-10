Emgrobes celebra a “Volta ao Cole” con premios e unha festa infantil en O Grove

A Asociación de Comerciantes e Empresarios Emgrobes puxo en marcha a súa tradicional campaña “Volta ao Cole”, co obxectivo de incentivar o consumo no comercio local coincidindo co inicio do curso escolar. A iniciativa, que se desenvolve ata o 14 de setembro, inclúe sorteos, actividades infantís e unha gran festa final para premiar a fidelidade dos veciños.
Durante estes días, os clientes que realicen compras nalgún dos máis de 80 establecementos participantes recibirán boletos numerados que poderán entregar na festa de peche, onde se celebrará un sorteo presencial de 150 euros en vales de compra. A campaña busca dinamizar o comercio meco e ofrecer unha experiencia divertida para as familias.
Fin de campaña
A festa, prevista para o día 14 na Praza do Corgo, incluirá xogos, música, inchables e actividades pensadas para os máis pequenos, sempre que as condicións meteorolóxicas permítano. Desde Emgrobes destacan que se repartiron máis de 3.000 invitacións, o que augura unha alta participación.
Outras iniciativas
Ademais, a asociación continúa traballando na organización de futuras campañas vinculadas a eventos como a Festa do Marisco e a Festa dá Centola, con accións promocionais dirixidas ao comercio, a hostalería e o turismo local e galego.