David Castro: "Ribadumia é un concello comprometido coa mellora continua na prestación de servizos públicos"

Os datos de crecemento de poboación de Ribadumía teñen directa relación coa sua aposta por políticas de respaldo as persoas que residen nos nucleos do rural, a modernización lumínica de todos os puntos existentes no municipio ou a ampliación do mapa de prestación de servizos sociais e de conciliación da administración local.

O goberno que dirixe David Castro está a piques de aprobar un orzamento municipal 2025 que ascende 4 millóns de euros. No documento económico volve aparecer unha relaxación da presión fiscal aos veciños e veciñas coa finalidade de contribuir a dinamización económica local.

Repasamos a actualidade e as propostas culturais dun concello como Ribadumia. Entre outras cuestións desexamos coñecer a situación económica e financeira do municipio, o estado dos proxectos máis destacados ou o contido dunha nova edición da Festa do Viño de Barrantes. Analizamos esta realidade.

(Escoita a entrevista completa co alcalde David Castro, alcalde de Ribadumia).