¿Cómo convertir la vuelta al 'cole' en algo divertido?

El regreso a las aulas se ha convertido un año más en una auténtica celebración en el centro histórico de Pontevedra gracias a la Festa Volta o Cole, organizada por el Centro Comercial Urbano Zona Monumental. Desde las 16:30 horas del lunes, plazas como Curros Enríquez y Praza da Pedreira se llenaron de actividades para niños y niñas, en una jornada pensada para dar la bienvenida al nuevo curso escolar de forma divertida y participativa.

Entre las atracciones más destacadas estuvo un rocódromo de 8 metros, que hizo las delicias de los más aventureros. También hubo pintacaras, talleres de manualidades, hinchables y juegos tradicionales, todo ello en un ambiente festivo que reunió a familias, comerciantes y vecinos.

El tiempo estable, sin lluvia, permitió que el colofón de la jornada fuera la siempre esperada festa da espuma, acompañada por la música de un DJ, que convirtió la Praza da Pedreira en una auténtica pista de emociones para los más pequeños.

Disfrutar de cada una de los juegos o atracciones no presentaba coste alguno; era completamente gratuito, con el único requisito de comprar en uno de los establecimientos del Centro Urbano Zona Monumental y recibir, a cambio, un vale para poder acceder a los recintos de juego y diversión.

La iniciativa, que se celebra cada año coincidiendo con el inicio del curso escolar, busca dinamizar el comercio local y fortalecer la situación del sector en el complejo contexto actual.