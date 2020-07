Más de Uno Pontevedra (28-07-2020)

Onda Cero Pontevedra

Comezamos o programa coa actualidade da xornada, conversando coa alcaldesa de Marín, María Ramallo, e escoitando o que a rúa responde. Buscamos a información do tempo e convidamos ao portavoz municipal do PP en Pontevedra, Rafa Domínguez, a un almorzo informativo no Hotel Rías Bajas. Percorremos a provincia buscando novas rutas para este verán con Andrea Carrera. Ademais, completamos o programa coas mellores recomendacións lectoras da man de Adriana Otero desde a Librería Cronopios.