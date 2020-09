Más de Uno Pontevedra (30-09-2020)

Onda Cero Pontevedra

Abrimos o programa coa actualidade do día e pendentes dunha nova reunión do comité de expertos do SERGAS para avaliar as restricións especiais. Conversamos co alcalde de Vilagarcía de Arousa e presidente da FEGAMP, Alberto Varela. Ademais, buscamos a previsión metereolóxica e estreamos sección con Rodrigo Cota para comentar as principais noticias que nos deixa o mes que hoxe despedimos. Completamos o programa en compañia de Raquel Pedrouso e coa voz de Carmen Quinteiro botamos "o peche": unha pequena historia escondida entre as páxinas dun libro.