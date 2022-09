Onda Cero Pontevedra

Mas de Uno Pontevedra (24-01-2020)

Comezamos o programa repasando a actualidade do día e buscando a predicción metereolóxica para as vindeiras horas. Ademais, como cada venres, lembramos as principais noticias que protagonizaron esta semana de xaneiro que hoxe despedimos. Visítanos a mestra e escritora Carmen Quinteiro nunha nova edición de "Venres de conto", e marcamos unha completa axenda cultural e de ocio para desfrutar da fin de semana.