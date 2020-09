Más de Uno Pontevedra (23-09-2020)

Onda Cero Pontevedra

Abrimos o programa repasando a actualidade do día e conversando co alcalde de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela. Buscamos a previsión metereolóxica e, no tempo da entrevista, convidamos á nova delegada da Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro. Completamos o programa en compañia do músico Óscar Ibáñez para estrear una nova sección de historias musicais: "Alén do Mar". O peche dos mércores trae unha pequena historia escondida nas páxinas dun libro coa voz de Carmen Quinteiro.