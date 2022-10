Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra (21-11-2019)

Comezamos o programa repasando a actualidade desta xornada de xoves e coñecemos os detalles do acordo entre o Concello de Pontevedra e a Xunta de Galicia para dotar á cidade de dúas novas liñas de bus urbano. Convidamos á triatleta profesional, Saleta Castro, a unha entrevista persoal no Hotel Rías Bajas. Ademais, completamos o programa falando de diversidade e das novas actividades do programa "Pinto e Maragota" coa concelleira de Igualdade, Paloma Castro, e a avogada Ada Otero.