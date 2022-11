Onda Cero Pontevedra

Mas de Uno Pontevedra (19-03-2020)

A actualidade segue marcada pola crise do coronavirus e comezamos o programa coa última hora. Ademais, nesta xornada festiva en Galicia, poñemos o programa ao servizo das voces anónimas para coñecer as súas vidas, preocupacións e traballos. Buscamos a previsión do tempo e seguimos tecendo redes tamén a través da radio.