Más de Uno Pontevedra (05-03-2020)

Comezamos o programa repasando a actualidade do día e falando de viticultura da man do Consello Regulador da DO Rías Baixas. Protagonismo tamén para a música con Marcos Rivas da Sala Karma e para a programación municipal do 8M en Pontevedra coa visita da concelleira de Igualdade, Paloma Castro. Ademais, buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras horas e temos unha nova cita, como cada xoves, no Hotel Rías Bajas de Pontevedra: a alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, é a nosa convidada desta semana.