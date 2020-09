Más de Uno Pontevedra (03-09-2020)

Onda Cero Pontevedra

Os datos do desemprego aumentaron durante o mes de agosto. Analizamos o contexto co sindicato UXT. Escomenzou a vendimia. Neste primeiros días os temporeros se adaptan as medidas do Covid19, unha situación que obrigará a prolongar o periodo de colleita. Ademáis, a asociación Libera Animal solicita a Xunta que reutilice os drones de prevención de lumes para detectar casos de maltrato animal. E, na recta final, descubrimos con Carlos Fernández Cortiñas a lenda de Augas Santas, en el concello de Cerdedo-Cotobade.