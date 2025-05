Nova edición da Festa do Viño Tinto do Salnés

O concello de Ribadumia converterase do 5 ao 8 de xuño no epicentro da cultura vitivinícola galega coa celebración dunha nova edición dá Festa do Viño Tinto do Salnés e Exaltación dás Variedades Autóctonas. Esta emblemática cita, que combina tradición, gastronomía e música, renderá homenaxe ao viño tinto da comarca e ás variedades autóctonas como a Folla Redonda, cuxa regularización oficial espérase para 2027.

Programa actividades

-O evento escomenza o xoves 5 de xuño cunha noite de música electrónica a cargo de Paco Vulkano e Annsthetic DJ.

-O sábado 7 de xuño de xuño será un dos días máis destacados, coa cata final de viños, o acto de investidura dos Valedores do Viño Tinto do Salnés, e o pregón a cargo do humorista Juan Meniño, recente gañador do concurso o Novo Rei dá Comedia da TVG.

- Degustacións gratuítas de viño, pan de millo e chourizos, ademais dunha Festa da Espuma e concertos de Broken Peach e a Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia.

-O domingo 8 de xuño pecharase a festa cunha comida popular que reunirá a preto de 1.000 persoas, consolidando esta celebración como unha das máis importantes do calendario festivo do Salnés.

(Escoita a entrevista íntegra con David Castro, alcalde de Ribadumia)