Más de Uno Pontevedra

Historias de vida que son terapia para quen fala e quen escoita

Facer do envellecemento un embelecemento persoal é o obxectivo do colectivo de persoas xubiladas "De vella a bella". Súmanse ao noso programa para abrir debate e reflexión sobre a súa realidade vital e as súas necesidades. Hoxe falamos con Ana Santos, Charo Valcárcel e Peque González das "Historias de vida" que publican no seu blog.