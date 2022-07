Almorzo Rías Bajas

A 'Festa dos Libros' contempla unha edición con máis de 80 autores na Ferrería

Do próximo 8 ata o 10 de xullo en Pontevedra celébrase a Festa dos Libros con trece librerías implicadas e o apoio do concello da capital. Conversamos con Carme da Silva, concelleira de Festas, e Luz Pérez, coordinadora do evento.