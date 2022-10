Más de Uno Pontevedra

Este 31 de outubro volve a Marín o "Samaín Briz"

Conversamos coa concelleira de Festas de Marín, Marián Sanmartín, sobre a programación do "Samaín Briz" que celebran esta tarde do 31 de outubro. A Finca de Briz convértese no parque temático de Samaín máis grande de toda Galicia.