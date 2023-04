MáIs de Un Pontevedra

Carme Fouces:"Imos aprender moito no Salón co exemplo de Colombia porque é un referente mundial do que os libros poden facer para pacificar unha sociedade"

Unha nova edición do Salón Internacional do Libro Infantil e Xuvenil abrirá as súas portas esta semana e hoxe convidamos á concelleira de Cultura, Carme Fouces, para coñecer a programación con máis de 300 actividades entre o 21 de abril ao 7 de maio para achegar o libro e o xogo a cativada.