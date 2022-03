Máis de Un Pontevedra

Belén Regueira: "#Xornalistasnapandemia é un libro co que queremos favorecer a reflexión colectiva"

O Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e a Deputación de Pontevedra presentan este sábado 12 de marzo, ás 12.00 horas no Salón de Plenos do Pazo Provincial, o libro #xornalistasnapandemia, unha recompilación de conversas con xornalistas de Galicia sobre a cobertura da pandemia. Conversamos coa coordinadora desta publicación, a xornalista e vicedecana do Colexio de Xornalistas de Galicia, Belén Regueira.