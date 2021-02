Arantza Portabales e Eva Moreda asinan as novas recomendacións Cronopios

Seguimos ampliando as nosas bibliotecas particulares con novas recomendacións Cronopios. Un espazo semanal para abrir a nosa librería favorita a través d radio e evadirnos do mundo entre as páxinas de bos libros. Mercedes Corbillón é a nosa libreira de cabeceira e esta semana recomenda recomenda "Historias de mentes" de Arantza Portabales e "Para toda a vida" de Eva Moreda.