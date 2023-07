MÁS DE UNO PONTEVEDRA

Almorzo informativo co alcalde de Meaño, Carlos Viéitez

Como cada martes, ubicamos o noso estudio de radio no Hotel Rías Bajas de Pontevedra para un novo almorzo informativo. Convidamos ao alcalde de Meaño, Carlos Viéitez. Falamos dos retos para este novo mandato e da Festa do Viño de esta fin de semana entre o 21 y el 23 de xullo, na praza do Concello. Escoita a entrevista íntegra