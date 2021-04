Semana do Libro con Kalandraka

Celebramos o Día do Libro coa lectura colectiva de “O coelliño branco”

Rematamos a semana coa narración dun conto tradicional portugués adaptado por Xosé Ballesteros e ilustrado por Óscar Villán: “O coelliño branco”. As voces que escoitamos son as de Sara, Iago e Noelia; ademais participan as súas mamás: Sara e Alicia; a contadora Bea Campos e o propio autor do libro, Xosé Ballesteros. As palabras, os contos, as páxinas dos libros… esta semana son os nosos protagonistas para celebrar o 23 de abril: cada día, un libro para soñar con Kalandraka.