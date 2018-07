Dálle á lingua é un programa de Onda Cero Pontevedra que se emite en torno a 11:50 horas de luns a venres co patrocinio de Normalización Lingüistica do Concello de Pontevedra e A Devesa.Ás mozas e mozos do colexio falan dos seus traballos presentados no Salón do Libro Internacional de Pontevedra 2018 titulados como "Algunhas mulleres a ter en conta" e "Mulleres de Conto". Falan de xornalistas, cantantes, artistas, cientificas e deportistas.