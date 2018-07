XOVEN DETIDO POR SIMULACIÓN DE DELICTO

Un xoven de 22 anos, veciño de Queizás (Verin) foi detido pola garda civil por intentar simular un delicto. No cuartel da garda civil denunciou a sustracción do seu coche, (que en realidade estaba estacionado perto do seu domicilio), co propósito de evitar unha sanción de Tráfico. Na mesma noite na que denunciou a sustracción foi visto por axentes do corpo conducindo a gran velocidade, sen luces, e sen respetar as indicacións dos axentes que lle daban o alto. O mozo tiña xa o carnet de conducir retirado por sentencia firme.