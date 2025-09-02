O vertedeiro de A Rúa será sepultado en zahorra

Lumes

1200 camión fan o traballo dende o luns

Paco Sarria

Ourense |

1200 camións de zahorra sepultarán a superficie do vertedeiro de A Rúa, incendiado na vaga de lumes de agosto.

Un par de palas esparcen o material sobre unha superficie de desfeitos fumeantes de 1,4 hectáreas de residuos textiles e plásticos procedentes da fabricación de moqueta antitérmica para automóviles da empresa Autoneum que tamén ardeu no lume comezado en Larouco.

Tragsa foi a empresa encargada pola Deputación.

Dende a Alcaldía ruesa reclaman que a Xunta se faga cargo dos gastos como tamén demanda o BNG pero para a Xunta trátase dunha competencia municipal.

