Verino rende homenaxe a Armani

Con profunda tristeza, el diseñador Roberto Verino ha querido rendir homenaje a Giorgio Armani tras conocerse su fallecimiento, recordando su papel como uno de los grandes referentes de la moda contemporánea y destacando la huella imborrable que deja en la historia de la creatividad y el diseño.

“Estoy verdaderamente apenado, ya que Armani fue, sin duda, un grande de la moda, que supo interpretar muy bien las necesidades de un consumidor para hacerlo disfrutar de una autoestima que lo haría sentirse muy bien”, declara Verino.

En su reflexión, el creador gallego subraya la capacidad única de Armani para trasladar la elegancia a un público que buscaba un nuevo lenguaje estético, donde la funcionalidad no estuviera reñida con la belleza:

“Para mí, fue Yves Saint Laurent el maestro que interpretó la sastrería masculina llevada a la mujer con auténtico glamur. Armani supo llevar esas propuestas, hasta entonces inéditas, a un mercado nuevo, deseoso de demostrar que lo funcional no está reñido con lo bello. Sus exquisitos tejidos, sus colores atemporales y su funcionalidad lo hicieron el diseñador preferido de una inmensa clase social que pedía su sitio.”