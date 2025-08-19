Lumes

A vaga de lumes en Ourense calcinou xa 73.500 has

Un 10% da superficie total da provincia de Ourense foi pasto das lapas e un tercio de esa superficie será irrecuperable.

Son de momento 73.500 hectáreas ardidas.

Temos ademáis 3 dos principais lumes rexistrados en Galicia ó longo da historia.

O primeiro lugar deste desafortunado ranking está o comezado en Larouco e que afecta á bisbarra valdeorresa e tamén ó concello lucense de Quiroga e onde van ardidas 18 mil hectáreas.

En segundo lugar o lume do macizo central comezado en Chandrexa de Queixa e onde van ardidas 17.500 hectáreas.

E en terceiro lugar o comezado en Oimbra que afecta a Xinzo e concellos do Val de Monterrei onde suman 15 mil hectáreas.

Son en total nove lumes activos polo que hai que engadir o de A Mezquita con 10 mil hectáreas, o de Maceda con outras 3500 hectáreas ardidas. Mesma superficie que a ardida no lume comezado en Carballeda de Avia e que afecta a outros concellos do Ribeiro.

E a todos eles engadir os 3 de Vilardevós que suman 1500 hectáreas.

