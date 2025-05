Unha muller ferida de bala en Verin novo caso de violencia de xénero en Ourense

Novo caso de violencia machista en Ourense. Nesta ocasión foi en Verin onde unha muller de 35 anos recibíu dous disparos de arma curta (un no brazo e outro no peito) por parte da súa ex parella.

O agresor estaba na rúa primeiro de Maio e ela, supostamente asomada a unha fiestra dun segundo piso, onde queraron as marcas dos balazos.

A muller, que estaba no sistema Viogén “con risco non apreciado”, foi trasladada en estado moi grave ó hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, mentres que o agresor entregouse tras darse á fuga e previa mediación da familia.

Dende abril van rexistrados en Ourense 3 casos de violencia de xénero, con unha falecida e dúas feridas de gravidade.