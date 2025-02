O TSXG rexeita autorizar a navegación no encoro de Cachamuíña

A sección segunda da Sala do Contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rexeitou, en contra do que pretendía o concello de Pereiro de Aguiar, declarar a improcedencia de modificar a clasificación do encoro de Cachamuíña para permitir a nevagación sen motor (vela ou remo) para uso recreativo e o baño.

De tal xeito rexeitou o recurso interposto pola administración municipal contra a resolución da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, na que denegaban a solicitude de moficacións das condicións deste encoro.

Os maxistrados conclúen na sentenza que as razóns para impedir a navegación son xustificadas e resultan da ponderación do posible conflicto con outros valores, singularmente a protección da saúde pública, de onde “deriva a ausencia de arbitrariedade”.

Neste censo salientan o informe da Dirección de Saúde Pública que pon de manifesto a existencia de riscos para a saúde das persoas derivados da presencia de cianobacterias.

A sala tamén sinala que é un encoro de modestas dimensión que, en determinadas épocas do ano pode non ter auga suficiente.