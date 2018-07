¿Toca reinventar la batalla de flores de Ourense?

Hoy se presenta el programa de las Festas de Ourense. Una de las incógnitas que se resolverá es si toca reinventar la batalla de flores. Se trata de una de las celebraciones con más arraigo en las fiestas de la capital y este año incluso podría caerse del cartel. Lo que sí es seguro es que de celebrarse será de una manera distinta a la tradicional, ya que uno de los empresarios que se encargaba de la elaboración de las carrozas no participará este año. Rodríguez Porto criticó que el gobierno municipal no se pusiera a día de hoy en contacto con él. «Llevamos esperando su contestación desde hace meses. Luego me dicen que este año igual no hacemos batalla de flores y que van a hacer una concentración de cabezudos, como la de San Sebastián, con pasacalles por distintos lugares de la ciudad», indicó el empresario ourensano.

Tampoco quiere resolver la incógnita, al menos hasta que hoy se presenten oficialmente las fiestas, la concejala de Cultura, Ana Garrido: «Mañá (por hoy) presentamos as festas. Este señor pode dicir o que queira. Na presentación coñecerase todo». Fuentes municipales, sin embargo, reconocían a La Voz que el evento sufrirá modificaciones con respecto a su estructura habitual, ya que se considera que ha perdido interés en los últimos años. Desde la Alcaldía aseguraban a última hora de ayer que la cita se mantendrá aunque sin precisar los cambios previstos insinuados desde Cultura.

Por su parte, Rodríguez Porto asegura que lleva desde 1963 participando de manera activa en la batalla de flores y que debe de mantenerse la tradición. «Las fiestas son conocidas por la batalla de flores y por los fuegos. Es algo del pueblo y para el pueblo. Si contratan a otro profesional me parece justo, pero que no se la carguen».

El empresario ourensano asegura que a día de hoy tenían a unas 350 personas inscritas para participar en el desfile, que el año pasado contó con una decena de carrozas. «Si antes del viernes no tenemos noticias del Concello tendré que empezar a llamar a la gente y decirles que este año no pueden participar. Es una pena».

Molesto por la falta de información desde la Concellería de Cultura, Rodríguez Porto carga con dureza contra su responsable Ana Garrido: «No es forma de tratar a una persona que tantos sacrificios ha hecho por la batalla de flores. He sufrido mucho con las demoras en los pagos a los carroceros de Ourense y que nos vengan ahora con esta bananería».

Pasado polémico

No se trata de la primera ocasión en que la batalla de flores de Ourense genera polémica. En el año 2009, el enfrentamiento entre los empresarios Rodríguez Porto y Juan José Rodríguez -ambos son familiares- acabó con la denuncia de este último contra el Concello de Ourense por supuestas irregularidades en el proceso de contratación. Solicitaba la suspensión del evento que finalmente sí se celebró.