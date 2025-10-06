As termas da Chabasqueira reinauguradas máis de 6 anos despois de que arderan

6 anos e medio despois de que un devastador lume calcinara as termas de A Chabasqueira; feito polo que foran detidas dúas persoas; o Concello de Ourense anunciou a reinauguración ás sete da tarde de hoxe destas instalacións termais, con presencia do Alcalde e de responsables da empresa Ibernisha.
As obras tiveron complicacións ó ter que adaptarser ás normas actuáis en materia de protección sobre posibles inundacións e de accesibilidade ó recinto.
En todo caso o deseño final é moi semellante a como era antes de ser arrasado polas lapas.