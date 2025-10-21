Suba do recibo da recollida de lixo no horizonte municipal de Ourense

A Xunta de Goberno Local do Concello de Ourense aprobou onte nunha sesión extraordinaria o proxecto de ordenanza reguladora das tarifas do servizo de recollida e xestión de residuos. Ten como obxectivo adaptarse á Lei estatal 7/2022 de residuos e solos contaminados para unha economía circular, que obriga a que o servizo municipal sexa economicamente sostible e as tarifas cubran o seu custe real. No caso de Ourense, as tarifas permanecían sen cambios desde 2013 e non cubrían o custe do servizo. O custe total do servizo de recollida e tratamento de residuos ascende a 11,9 millóns de euros fronte aos 8,9 millóns que se recadan na actualidade.
As tarifas previstas neste novo proxecto de ordenanza reflicten o custe real, cun incremento “máis importante no relativo que no absoluto”, explican desde o goberno municipal, que subliñan que se trata dun cambio “que é necesario facer por lei”. No caso das vivendas, o incremento será de 4,61 euros mensuais nas zonas que dispoñen de servizo de recollida diario, e de 2,10 euros ao mes no das vivendas sen servizo diario. A tarifa anual será 181,02 €, e 82,50 €, respectivamente.
A ordenanza inclúe tamén as tarifas correspondentes a diferentes usos comerciais e industrias e de servizos, con epígrafes específicos para establecementos de espectáculos públicos, de actividades recreativas, aloxamentos, alimentación, educación, sanidade, relixiosos e asistenciais, e outros, con diferentes importes en función da natureza e destino e, no seu caso, da superficie ou ocupación dos inmobles. Segundo o previsto na lei, implántanse sistemas de “pago por xeración”, de xeito que O incremento será maior en porcentaxe no caso de grandes produtores de residuos e menor nos de usos comerciais que producen poucos .
A ordenanza que impulsa o goberno municipal establece unha bonificación do 100% para unidades de convivencia en risco de exclusión social.