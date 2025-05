Os socialistas piden un censo de vivendas baleiras en Ourense

O grupo municipal socialista no Concello da capital solicitará no pleno que sexa elaborado un censo de vivendas baleiras ou en estado de abandono no casco histórico, así como a creación dunha comisión de seguimiento do Plan Rexurbe, explicou a edil Alba Iglesias

Asemade para a edil María Fernández, a falla de poboación residente provoca a desaparición do pequeno comercio, reduce a seguridade nas rúas e converte unha das zonas con máis potencial de Ourense en espazo degradado.

demáis reclamarán a publicación periódica dun informe sobre a execución dos fondos destiñados á rehabilitación e a priorización da rehabilitación de edificios con maior potencial para o alugueiro ou primeira vivenda, evitando a especulación.