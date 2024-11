As socialistas ourensáns esixirán á Xunta de Galicia que reabra as fins de semana e os días festivos o centro sociocomunitario de Pontepelamios, así como que incremente a sua actividade.

A socialista Natalia Benéitez explica que “non pode ser un espazo no que simplemente se reúnan as persoas maiores, senón que é necesario promover actividades físicas e mentais”. Engade que ademáis debe ser un espazo no que temén poida velarse pola saúde.