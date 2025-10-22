Os socialistas falan de "tasazo" no recibo da recollida de lixo de Ourense

O grupo municipal socialista presentará enmendas diante da anunciada suba da tarifa de recollida de lixo por parte do goberno municipal de Democracia Ourensana.
Os socialistas critican que o Alcalde leve anos desentendéndose da súa responsabilidade ó respecto lembrando que a normativa europea leva anos aprobada, esixindo avanzar na reciclaxe e a xestión sostible de residuos.
Consideran que a suba programada polo rexidor municipal é desproporcionada por pura incompetencia, segundo a edil María Fernández que engade que o concello leva tempo sen investir en sistemas eficaces de recollida selectiva, nin en campañas de concienciación nin na modernización do servizo.